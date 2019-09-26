Son Dakika Haberleri: Araba çarpan köpeği böyle kurtardılar
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Araba çarpan köpeği böyle kurtardılar

1 saat önce

Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Uludağ yolu üzerinde araba çarpması sonucu bacağı kırılan köpeği çalıların arasında bulup tedavi altına aldı.

Araba çarpan köpeği böyle kurtardılar, System.String[]

Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Uludağ yolu üzerinde araba çarpması sonucu bacağı kırılan köpeği çalıların arasında bulup tedavi altına aldı.


Uludağ yolu üzerinde araba çarpması neticesinde arka bacağı kırılan sokak köpeği için Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden belediye ekipleri, ağaçların altına saklanan köpeğe ulaşmayı başardı. Arka sağ bacağı kırılan ve ağır yaralı olan köpeğe ilk müdahaleyi olay yerinde yapan ekipler, yaralı hayvanı sedyeye alarak Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ne götürdü. Hemen ameliyata alınan köpek, yapılan başarılı operasyon ile hayata tutundu. Yetkililer, tedavi altına alınan köpeğin durumunun iyi olduğunu ve sağlığına kavuşması için gereken tüm tedavinin uygulandığını belirtti. - BURSA

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Osmangazi Belediyesi, Uludağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:22 Kaynak: İHA
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