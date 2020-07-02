"Araba çarptı" diye ihbarda bulunan kişi acil servisteki doktora saldırdı - Son Dakika

Acil serviste taşkınlık yapan Tayfun K, kendisini uyaran doktor Mustafa Uçarel'e saldırdı. Yere düştüğü sırada başını sandalyeye çarparak yaralanan Uçarel'e meslektaşları müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, telefonla 112'yi arayan Tayfun K. (40), kendisine araba çarptığını belirterek, ambulans talebinde bulundu.

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