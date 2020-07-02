'Araba çarptı' diye ihbarda bulundu, hastanede doktora saldırdı (2) - Son Dakika

'Araba çarptı' diye ihbarda bulundu, hastanede doktora saldırdı (2)

'SALDIRGAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA HAKARET ETTİ'Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisinde, alkollü Tayfun Kızıl'ın saldırarak yaraladığı doktor Mustafa Uçarel, yaşananları DHA'ya anlattı.

'SALDIRGAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA HAKARET ETTİ'

Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisinde, alkollü Tayfun Kızıl'ın saldırarak yaraladığı doktor Mustafa Uçarel, yaşananları DHA'ya anlattı. Kızıl'ın baygın halde hastaneye getirildikten kısa süre sonra kendisine gelip, sağlık çalışanlarına hareket ettiğini söyleyen Uçarel, şöyle konuştu:

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"Gece saatlerinde alkol almış bir hasta getirildi. Hasta geldiğinde baygın gibiydi. Biz hastanın sedyeye alınmasını söyledik, sedyeye alındı. Baygın hasta nasıl oluyorsa bir anda uyandı. İlk muayeneden sonra tahlil yapmamıza ve tetkiklerin yapılmasına izin vermedi. Sağlık çalışanlarına yüksek sesle hareket etti. Ben devreye girdikten sonra beni hedef seçti. Şiddete maruz kaldım. Dengemi kaybedip yere düştüm, kafama dikiş atıldı. Sözlü şiddetlerle o kadar sık karşılaşıyoruz ki artık 'eyvallah' diyoruz. Bir şey olmaz hastadır, hasta yakındır diyoruz. Ama fiziki şiddete insan dayanamıyor. Hastanın her şeyini yapmamıza rağmen sırf birileri tatmin olsun diye bu şiddete maruz kalmamız doğru bir şey değil. Bu şahsın savcı tarafından içeri alındığını duydum. Özellikle bizim hastanemizde asistanlar arasında bir rahatlamaya sebep oldu."

Kızıl'ın tutuklanması vicdanları rahatlattığı aktaran Uçarel, "Bu uygulamayı örnek olması için diğer vakalarda da görmek isteriz. Hastalar buraya geldikleri zaman zannediyorlar ki biz onlarla ilgilenmiyoruz. Acil çok riskli bir yer. En kısa sürede hastanın tanısını koymaya, ilgili yere yatmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu arada tetkiklerde gecikme olabilir, hastanın tanısı için tekrar tetkik gerekebilir, ilgili branşların konsürtasyonlarından dolayı gecikmeler olabilir. Hasta veya yakınları bunu anlamıyorlar. Zannediyorlar ki biz burada oturuyoruz. Halbuki öyle değil. Biz isteriz ki, hastanın işini bir an önce halledelim ama hasta veya yakınları bunu anlamıyorlar. Zannediyorlar ki biz keyfimizden mi yapıyoruz bilmiyorum ama öyle bir şey yok. Bilsinler ki her sağlıkçı buraya gelen her hastayı 1'nci derece yakınıymış gibi, annesi, babasıymış gibi karşılar. Onun tahlillerini yapar, gerekeni yapmaya çalışır. Lütfen bunu böyle anlasınlar bizi anlayışla karşılasınlar, sabretsinler. Bu şeyler hoş değil, inşallah bir daha olmaz" diye konuştu.


DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 14:15 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Araba çarptı' diye ihbarda bulundu, hastanede doktora saldırdı (2) - Son Dakika

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