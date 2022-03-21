Araba değil, uyuşturucu zulası - Son Dakika
Üye Girişi

Araba değil, uyuşturucu zulası

21.03.2022 09:51

İstanbul Sarıyer'de çalışır halde bekleyen araçtan şüphelenerek arama yapan polis ekipleri, aracın uyuşturucu zulası olarak kullanıldığını ortaya çıkarttı.

İstanbul Sarıyer'de çalışır halde bekleyen araçtan şüphelenerek arama yapan polis ekipleri, aracın uyuşturucu zulası olarak kullanıldığını ortaya çıkarttı. Aracın torpido ve çamurluk bölümünde 22 adet satışa hazır marihuana, şüphelilerin üstünde ise 11 bin lira ele geçirdi. Aramalar kameralara yansırken, araçtaki 2 torbacı gözaltına alındı.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Motosikletli Polis Timleri, çalışır vaziyette yol kenarında beklemede olan 35 AC 7891 plakalı araçtan şüphelenerek, araçta bulunan Hakan Y. ve Gani Y.'ye şahsa araçtan inmesini söyledi. Bu sırada şoför mahallindeki Hakan Y.'nin aşağıya indiği sırada yere iki paket attığını gören polis ekipleri, şahısları araca yaslayarak detaylı arama yaptı. Paketleri inceleyen ekipleri "Marihuana" diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Araç içerisinde arama yapan polis ekipleri, torpido gözünü incelediğinde tornavida olmasından şüphelendi. Torpidodaki vidayı söken polis ekipleri, zulalanmış şekilde uyuşturucu madde ele geçirdi. Araçtan yoğun şekilde uyuşturucu madde kokusu alan polis ekipleri, aracı detaylı bir şekilde inceledi. Aracın arka sol tekerin üstündeki çamurluk kısmında kokunun yoğunlaştığını fark eden ekipler, davlumbazı sökünce, paketler halinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Uyuşturucu maddeler üzerine gözaltına alınan şahısların üzerinde 3 adet cep telefonu ve 10 bin 910 lira para ele geçirildi. Şahısları emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(Doğan Can Cesur/ İHA)

Araba değil, uyuşturucu zulası
Araba değil, uyuşturucu zulası
Araba değil, uyuşturucu zulası
Araba değil, uyuşturucu zulası
Araba değil, uyuşturucu zulası
Araba değil, uyuşturucu zulası
Araba değil, uyuşturucu zulası
Araba değil, uyuşturucu zulası
Araba değil, uyuşturucu zulası
Araba değil, uyuşturucu zulası
Araba değil, uyuşturucu zulası
Araba değil, uyuşturucu zulası
Araba değil, uyuşturucu zulası
Araba değil, uyuşturucu zulası
Araba değil, uyuşturucu zulası
Araba değil, uyuşturucu zulası
Araba değil, uyuşturucu zulası
Araba değil, uyuşturucu zulası
Araba değil, uyuşturucu zulası

YORUMLAR
500
Son dakika haber: Polisi şaşırtan uyuşturucu zulası: Çakarlı aracın hava filtresinden esrar çıktı Son dakika haber: Polisi şaşırtan uyuşturucu zulası: Çakarlı aracın hava filtresinden esrar çıktı Araba değil yürüyen disko: Çocukluk hayalini gerçekleştirdi, 60 bin TL'lik, aracına 140 bin TL'lik ses sistemi döşetti Araba değil yürüyen disko: Çocukluk hayalini gerçekleştirdi, 60 bin TL'lik, aracına 140 bin TL'lik ses sistemi döşetti

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Araba değil, uyuşturucu zulası - Son Dakika


Son Dakika
10:41 Tren ve kamyonet çarpıştı, 41 küçükbaş hayvan telef oldu!
10:39 Haftaya yükselişle başlayan dolar 14,84 seviyelerinde işlem görüyor
10:33 Kara Kartal'da deprem! Teknik direktör Önder Karaveli istifasını verdi
10:30 FETÖ'nün sırrı, Bosna'da ortaya çıktı: Onlarca kitabı kütüphanede korunup, öğrencilere zorla okutuluyormuş
10:25 Savaşın çirkin yüzü: Ukrayna'da yağma yapanlar önce direklere bağlanıp dövülüyor, sonra teşhir ediliyor
10:21 Putin hakkında yeni iddialar: Ailesini gizli bir yeraltı kentine gönderdi, kendine uçan sığınak yaptı, nükleer savaşa hazırlanıyor
10:19 Fenerbahçe'nin yıldızı Szalai'den kötü haber var
10:18 Emekliliği beklemediler! ASELSAN'dan istifa eden mühendis çift sırt çantalarıyla dünyayı gezmeye hazırlanıyor
10:02 Ukrayna'nın Sumi kentinde kimyasal tesiste amonyak sızıntısı tespit edildi!
09:45 Bakan Bilgin'den bir iyi, bir kötü haber! Asgari ücrette ikinci zamma kapıları kapattı, 3600 ek gösterge için Mayıs dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 11:12:33. #1.12#
SON DAKİKA: Araba değil, uyuşturucu zulası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement