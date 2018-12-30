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Araba Fiyatına Güvercinler Görücüye Çıktı

25 dakika önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bu yıl 6.'sı düzenlenen Marmara Güvercin Festiavali'nde fiyatları ve güzellikleri ile büyük ilgi gören güvercinler görücüye çıktı.

Araba Fiyatına Güvercinler Görücüye Çıktı, System.String[]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bu yıl 6.'sı düzenlenen Marmara Güvercin Festiavali'nde fiyatları ve güzellikleri ile büyük ilgi gören güvercinler görücüye çıktı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde İzmit Güvercin Severler Derneği tarafından düzenlenen 6. Marmara Kocaeli Güvercin Festivali başladı. Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen festivalde Kocaeli'nin farklı illerinden gelen 580 güvercin, "Kostüm Çift Tepe", Kostüm Ön Tepe", "Arka Tepe", "Jumbo" ve "Kabak" kategorilerinde yarıştı. Güzellikleri ile göz kamaştıran güvercinlerin sahipleri dereceye girebilmek için birbirleri ile kıyasıya yarıştı. Sabahın erken saatlerinden itibaren güvercin sahipleri festival alanında yer alırken, vatandaşlar da fuara yoğun ilgi gösterdi. Festival kapsamında güvercin yetiştiricileri, yarışmanın yanı sıra güvercinlerini satabilme fırsatı buldu. Fuar alanında kurulan stantlarda yüzlerce güvercin sahipleri tarafından satışa sunuldu. Cinslerine göre fiyatları da değişen güvercinlere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Fiyatları 100 TL'den başlayan ve yaklaşık 100 bin TL'ye kadar yükselen güvercinler fiyatları ile dudak uçuklattı.

"Bu fiyatlar 10 bin, 100 bin TL'ye kadar yükselebiliyor"

Festivale katılmak için Tekirdağ'dan Kocaeli'ye gelen Ömer Yıldız, satılan güvercinlerin fiyatlarının cinslerine ve güzelliklerine göre değiştiğini belirterek, "Böyle festivallere devamlı katılıyoruz. Yarışma, satış ve gösteri kuşlarını besleyip fuarlara getiriyoruz. Bu bir hastalık, merak. Çocukluktan beri bu hastalığa merak sardık. Vatandaşlardan gelen ilgi yoğun. Çoğumuz burada birbirimizi tanıyoruz genelde. Türkiye genelindeki güvercin yetiştiricileri yoğun ilgi de gösterdi buraya. Fiyatlara bakacak olursak cinsine göre değişiyor. 100 TL'ye de, bin TL'ye de güvercinler var. Bu fiyatlar 10 bin, 100 bin TL'ye kadar yükselebiliyor. Kuşun cinsine, özelliğine göre değişiyor bu fiyatlar" dedi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:22 Kaynak: İHA

Marmara, İzmit, Kocaeli, Güncel
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