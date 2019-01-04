Araba Hırsızı Yakalandı

Akşehir
'de jandarmaya bağlı ekipler, çalıntı araçların parçalandığı yönünde aldıkları bir ihbar üzerine ilçede operasyon düzenledi.
Akşehir İlçe Jandarma
Komutanlığı'na bağlı ekipler, Akşehir Karabulut Mahallesi'nde ikamet eden Osman Y, isimli kişinin evinin önünde çalıntı araçları parçalayarak sattığı, kırmızı renkli plakasız bir aracın da halen evin önünde bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Belirtilen ikamete baskın yapan ekipler şüpheliyi evinin yanında, yola yakın bir yerde araç parçalarken buldu. Söz
konusu aracın belgeleri istendiğinde zanlı aracın belgelerinin olmadığını beyan etti. Yapılan araştırma sonucunda, plakasız aracın 30 Aralık
2018 tarihinde Antalya
'dan çalındığı belirlendi.
Bir başka aracın çalınması olayının da şüphelisi olduğu tespit edilen zanlı, jandarma tarafından gözaltına alındı.