Araba hırsızı yakalanınca " oyun zannettim" dedi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Araba hırsızı yakalanınca ' oyun zannettim' dedi - Son Dakika

Araba hırsızı yakalanınca " oyun zannettim" dedi

1 saat önce

Adana'da otomobil çalan bir kişi polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtığı sırada kaza yapınca yakalandı.

Araba hırsızı yakalanınca

Adana'da otomobil çalan bir kişi polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtığı sırada kaza yapınca yakalandı. Yakalanan hırsız," Arabayı kendimin sandım, alıp bindim. Oyun zannettim." dedi.


Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesi Kızılay Caddesi üzerinde yemek yemeye inen Mehmet Ökmen 01 GZ 852 plakalı otomobilini çalışır vaziyette bırakıp araçtan indi. Bu sırada oralarda gezen Orhan A. aracının çalıştığını fark edince binip kaçtı. Durumu fark eden araç sahibi Mehmet Ökmen olayı polise ihbar etti. Bölgedeki ekiplere aracın plakası verildi.


Polisler, Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı üzerinde çalıntı otomobili görüp 'dur' ihtarında bulundu. Bunun üzerine Orhan A. kaçmaya başladı. Yaklaşık 3 kilometre kaçan Orhan A. Yüreğir ilçesine bağlı Yamaçlı Mahallesi 653 sokakta kaza yaptı. Seyhan Asayiş Devriye ekipleri kazadan sonra kaçmaya çalışan Orhan A.'yı kıskıvrak yakaladı.


Yakalanan hırsızdan pişkin cevaplar


Ekip otosuna bindirildiği sırada gazetecilerin arabayı neden çaldın sorusuna Orhan A.," Araba açıktı, çalışır vaziyetteydi. Bende arabayı kendimin sandım. Arabayı alıp bindim, oyun zannettim" diye cevap verdi. Orhan A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - ADANA

Araba, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:25 Kaynak: İHA
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