Araba ile Baraja Uçtu
1 saat önce
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kız arkadaşı ile telefonda tartışan genç, otomobili baraj gölüne sürdü.
Balıkesir
'in Sındırgı
ilçesinde kız arkadaşı ile telefonda tartışan genç, otomobili baraj gölüne sürdü. Dalgıç ekipleri uzun çalışmalar sonucu gencin cansız bedenini sudan çıkardı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana olayda, M.D. isimli genç, amcasının aracı ile yola çıktı. Yolda kız arkadaşı ile telefonda konuşan M.D., 10 SU 124 plakalı otomobil ile Çaygören Barajı kenarına geldi. Telefonda ne konuştuğu öğrenilemeyen genç, aracını baraja sürerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen AFAD
ve itfaiyenin dalgıç ekipleri uzun uğraşılar sonrası aracı ve M.D.'nin cansız bedenini sudan çıkardı. Olayla ilgili tahkikat sürerken, M.D.'nin cenazesi otopsi işlemi için Bursa Adli Tıp
Kurumuna sevk edildi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:49 Kaynak: İHA
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