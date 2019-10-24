Son Dakika Haberleri: Araba kullanan fareler stres atarak rahatlıyor
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Araba kullanan fareler stres atarak rahatlıyor

49 dakika önce

ABD'de yapılan bir araştırmada, eğitime alınan farelerin araba kullanırken stres seviyelerinin düştüğü ve rahatladıkları ortaya çıktı

Araba kullanan fareler stres atarak rahatlıyor, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılan bir araştırmada, yemek ödülü karşılığında eğitime alınan farelerin araba kullanırken stres seviyelerinin düştüğü ve rahatladıkları ortaya çıktı.


Richmond Üniversite'sinde yapılan araştırmaya göre ayrıca, fare beyni çok yönlü çalışabiliyor ve günübirlik ilaçlar dışında yeni alternatif tedavi yöntemleriyle akıl hastalıkları iyileşebiliyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 07:43 
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