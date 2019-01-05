Araba Modifiyeci Oldum (Takipçimin Arabasını Yaptım)
1 saat önce
Ben Enes Batur, Araba Modifiye ettim araba modifiyeci oldum çalıştım meslek yaptım araba tamircisi gibi ama tamamen iç dış değiştirdik sanayi de araba tamir etmek geliştirmek #İşbudur #Modifiye #ArabaAvcısı, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.
Ben Enes Batur
, Araba
Modifiye ettim araba modifiyeci oldum çalıştım meslek yaptım araba tamircisi gibi ama tamamen iç dış değiştirdik sanayi de araba tamir etmek geliştirmek #İşbudur #Modifiye #ArabaAvcısı
, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:23 Kaynak: Youtube
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