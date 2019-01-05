Son Dakika Haberleri: Araba Modifiyeci Oldum (Takipçimin Arabasını Yaptım)

Araba Modifiyeci Oldum (Takipçimin Arabasını Yaptım)

1 saat önce

Ben Enes Batur, Araba Modifiye ettim araba modifiyeci oldum çalıştım meslek yaptım araba tamircisi gibi ama tamamen iç dış değiştirdik sanayi de araba tamir etmek geliştirmek #İşbudur #Modifiye #ArabaAvcısı, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.

Ben Enes Batur, Araba Modifiye ettim araba modifiyeci oldum çalıştım meslek yaptım araba tamircisi gibi ama tamamen iç dış değiştirdik sanayi de araba tamir etmek geliştirmek #İşbudur #Modifiye #ArabaAvcısı, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:23 Kaynak: Youtube

Enes Batur, Araba, Genel
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