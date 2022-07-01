Son dakika haberleri... Araba motoruna sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Araba motoruna sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

01.07.2022 11:54

Son dakika haberler... Muş'ta ticari taksinin motor bölümüne sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muş'ta ticari taksinin motor bölümüne sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kültür Mahallesi'nde Şeyhmus Erdoğan, aracını çalıştırdığı esnada kedi sesi duydu.

Arabanın motor bölümüne yavru bir kedinin sıkıştığını fark eden Erdoğan, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Aracın bulunduğu yere gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından sıkışan kediyi çıkardı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Araba motoruna sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Araba motoruna sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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