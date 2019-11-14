Son Dakika Haberleri: Araba parasına bir horoz iki tavuk
Son Dakika Güncel Araba parasına bir horoz iki tavuk - Son Dakika

Araba parasına bir horoz iki tavuk

6 saat önce

Afyonkarahisar'da bir süs tavuğu yetiştiricisi, Türkiye Şampiyonu olan bir horoz ve 2 tavuğu bir araba parasına sattı.

Araba parasına bir horoz iki tavuk, System.String[]

Afyonkarahisar'da bir süs tavuğu yetiştiricisi, Türkiye Şampiyonu olan bir horoz ve 2 tavuğu bir araba parasına sattı.


Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde yaşayan süs tavuğu yetiştiricisi Kadir Doğan, Türkiye Süs Tavukları Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmalarda şampiyon olmuştu. 2018 yılında "Layt Brahma Tavuk" cinsi ile şampiyon olan Doğan, 2019 yılında da "Bozkurt" isimli bir horuz 2 tavuğun bulunduğu gurupla şampiyon oldu. Doğan horuz ve tavukları 15 bin TL'ye sattığını bildirdi.


"5 yıldır uğraşıyorum"


Uzun yıllardır süs tavukçuluğu ile uğraştığını söyleyen Doğan, "Bir tavuğumuzu 15 bin TL karşılığında verdik. 2019 yılında Türkiye Şampiyonu olan bir hayvanımız bu. Yanında 2018 yılı şampiyonu olan tavuğumuzu da verdik. 5 senedir süs tavukları ile uğraşıyorum. Profesyonel olarak Türkiye Süs Tavukları Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonlara gidiyorum" dedi.


"Şimdiki hedefim Avrupa şampiyonluğu"


Avrupa'da Türk bayrağını dalgalandırmak istediğini söyleyen Doğan, "2018 yılında "Layt Brahma Tavuk" cinsi ile ilk şampiyonluğu elde ettim. 2019 yılında Bozkurt isimli bir horozla şampiyon olduk. Yurt içinden ve yurt dışından yoğun talep alıyoruz. 80 kadar tavuk yavrularımız mevcut hedefim süs tavukçuluğu noktasında Avrupa'da Türk Bayrağı'nı dalgalandırmak istiyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Türkiye, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk Telekom Stadı maça hazır! Görsel şölen
Japon uzman Türkiye'deki 'deprem gerçeğini' anlattı İzlanda'dan 5 gazeteci geldi ABD'den dönen Erdoğan, Türkiye-İzlanda maçını tribünden takip etti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 20:24:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Araba parasına bir horoz iki tavuk
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]