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Araba satışlarını artırmak için şarkı yaptı

44 dakika önce

İzmir'de ses sanatçılığının yanı sıra galericilik yapan 58 yaşındaki Arslan Kaya, araba satışlarını artırmak için "Otokent'e Gel Arkadaş" adlı şarkı hazırladı.

Araba satışlarını artırmak için şarkı yaptı, System.String[]
AHMED MELİK YAĞMUR - İzmir'de ses sanatçılığının yanı sıra galericilik yapan 58 yaşındaki Arslan Kaya, araba satışlarını artırmak için "Otokent'e Gel Arkadaş" adlı şarkı hazırladı.
Sivaslı olan ve 15 yaşından bu yana bağlama çalan Arslan Kaya, 2 albüm yaptı, eserlerine 4 klip çekti.
Çeşitli yerlerde de sahne alan Kaya, aynı zamanda oto alım satımı yaptığı Otokent'te de müzikten kopmadı. Müşterilerine bağlama çalıp şarkı söyleyen Kaya, bir araya geldiği esnaf arkadaşlarına da müzik ziyafeti sunuyor.
Kaya'nın, son olarak araç satışlarını artırmak amacıyla yazıp bestelediği "Otokent'e Gel Arkadaş" adlı eseri ise esnaf, müşteri ve diğer dinleyenleri gülümsetiyor.
"Parça dikkati çekti, buraya renk kattı"
Arslan Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müziğe ilgisinin küçük yaşlarda başladığını, eserlerine çektiği kliplerin sosyal medya ve internette ilgi gördüğünü söyledi.
Müziğini, aynı zamanda yaptığı oto alım satım işinde de sürdürdüğünü dile getiren Kaya, şöyle konuştu:
"22 eserim var. Bunları çalıp söylüyorum, bu da beni mutlu ediyor. Otokent'te işler biraz durgundu, 'Esnaf arkadaşlarım için ne yapabilirim' diye düşündüm. Bu parçayı yaparak iş yeri sahiplerini de neşelendirmek istedim. 'Araba alacaksan, aldatılmayacaksan, teste tutacaksan Otokent'e gel vatandaş.' diye eser yazdım, besteledim. Otokent'teki asansörlerde ve hoparlörlerden çalınıyor. Parça dikkati çekti, buraya renk kattı."
Otokent'te iş yeri bulunan Serkan Bozkurt ise Kaya'nın sevilen bir esnaf olduğunu, yaptığı şarkının herkesin hoşuna gittiğini belirterek, "Bu parça dikkati çekmeye ve insanlar Otokent'i duymaya, tanımaya, buraya daha çok gelmeye başladı." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:10 Kaynak: AA
İzmir, Araba, Güncel
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