Arabada bebeği olan kadın sürücüye dehşeti yaşatan magandaya 22 bin TL ceza - Son Dakika
Üye Girişi

Arabada bebeği olan kadın sürücüye dehşeti yaşatan magandaya 22 bin TL ceza

11.04.2022 17:24
Arabada bebeği olan kadın sürücüye dehşeti yaşatan magandaya 22 bin TL ceza

Maltepe'de, içerisinde bebeğinin bulunduğu aracın aynasını kıran şahıs trafikte terör estirdi.

Maltepe'de, içerisinde bebeğinin bulunduğu aracın aynasını kıran şahıs trafikte terör estirdi. Gözaltına alınan şahsa 22 bin 288 TL para cezası kesildi ve 60 gün süreyle ehliyetine el konuldu.

Olay geçtiğimiz günlerde Maltepe ilçesi Küçükyalı Mahallesi Sahil Yolu'nda seyir halinde olan 34 UTK 80 plakalı BWM markalı lüks araç sahibi Utkucan K. yine aynı istikametteki Ş.A isimli kadın sürücünün kullandığı araca saldırıp aynasını kırmıştı. Aracında bebeği bulunan kadın sürücünün aynasını kıran saldırgan yola devam ederken, yaşanan olayı kayda alan kadın sürücü görüntüleri sosyal medyada paylaşmıştı. Sosyal medyaya düşen görüntülerin ardından yaşananlarla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Trafikte aracına çarptığı kadın sürücüye hakaret eden ve gözaltına alınan şüpheliye 22 bin 288 TL para cezası kesildi. Ayrıca 60 gün süreyle ehliyetine el konuldu. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Metruk binada pitbull besleyen kişiye 14 bin 982 TL idari para cezası Metruk binada pitbull besleyen kişiye 14 bin 982 TL idari para cezası Kumar ve fuhuş olaylarında 20 kişiye toplamda 29 bin 900 TL ceza Kumar ve fuhuş olaylarında 20 kişiye toplamda 29 bin 900 TL ceza

Para Cezası, Türk Lirası, Maltepe, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arabada bebeği olan kadın sürücüye dehşeti yaşatan magandaya 22 bin TL ceza - Son Dakika


Son Dakika
17:15 Robert Lewandowski, Barcelona'ya gidiyor!
17:11 Ordu'da genç kadının sır ölümü! Polis başka bir olayla bağlantıyı araştırıyor
16:56 Eski futbolcu Dirk Kuyt, ringe çıkmaya hazırlanıyor
16:45 Kızını öldürüp idama mahkum edilen 14 çocuklu anne için kampanya!
16:39 Fenerbahçe'de top koşturan Crespo'yu izlemeye gelen dev kulüpten rekor teklif!
16:36 Takım elbiseli hırsız, 6 bin liralık bisiklet çaldı
16:32 Bakan Karaismailoğlu, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle İBB Başkanı İmamoğlu'na 250 bin liralık tazminat davası açtı
16:13 Mustafa Sarıgül'den siyasi partilere çağrı: Genel af çıkaralım
15:51 David ve Victoria Beckham oğullarının, yeni soyadından pek memnun değil: Paylaşımlarda sadece kendi soyadlarını kullandılar
15:47 Herkes Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını merak ediyor, İmamoğlu'na yine soruldu! Cevap: Seçim takvimi geldiğinde konuşuruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 17:30:51. #1.11#
SON DAKİKA: Arabada bebeği olan kadın sürücüye dehşeti yaşatan magandaya 22 bin TL ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement