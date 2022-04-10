Arabada bebeği olan kadın sürücüye saldırıp aynasını kıran maganda kamerada - Son Dakika
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Arabada bebeği olan kadın sürücüye saldırıp aynasını kıran maganda kamerada

10.04.2022 11:07

Maltepe'de içerisinde bebeğin bulunduğu aracın aynasını kıran şahıs trafikte terör estirdi.

Maltepe'de içerisinde bebeğin bulunduğu aracın aynasını kıran şahıs trafikte terör estirdi.

Edinilen bilgiye göre, Olay dün akşam 22.10 sıralarında Maltepe ilçesi Küçükyalı Mahallesi Sahil yolu'nda seyir halinde olan 34 UTK 80 plakalı BWM markalı lüks araç sahibi Utkucan K. yine aynı istikametteki Ş.A isimli kadın sürücünün kullandığı araca saldırıp aynasını kırdı. Aracında bebeği bulunan kadın sürücünün aynasını kıran saldırgan yola devam ederken, yaşanan olayı kayda alan kadın sürücü görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Olay sırasında yaşananlar nedeniyle araç içerisindeki bebeğin korku dolu çığlıklar attığı da duyuldu.

Sosyal medyaya düşen görüntülerin ardından yaşananlarla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü harekete geçti ve açıklama geldi. Trafikte aracına çarptığı kadın sürücüye hakaret eden şüpheli gözaltına alındı.

Arabada bebeği olan kadın sürücüye saldırıp aynasını kıran maganda kamerada
Arabada bebeği olan kadın sürücüye saldırıp aynasını kıran maganda kamerada
Arabada bebeği olan kadın sürücüye saldırıp aynasını kıran maganda kamerada

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Maltepe, Tragger, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Arabada bebeği olan kadın sürücüye saldırıp aynasını kıran maganda kamerada - Son Dakika


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