Arabada bebekli kadına saldırmıştı! Serbest kalan şahıs anlattı: Küçük düşürüldüm - Son Dakika
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Arabada bebekli kadına saldırmıştı! Serbest kalan şahıs anlattı: Küçük düşürüldüm

10.04.2022 19:40

İstanbul'un Maltepe ilçesinde trafikte aracına çarptığı kadın sürücüyle tartışan ve içinde bebeğin de olduğu otomobile saldırarak aynasını kıran Utku Karataş, "Kendisi bana küfretti. Ben de yanımda kız arkadaşım ve arkadaşlarım olduğu için kendimi küçük düşürülmüş hissettim. Genciz, zoruma gitti söylediği sözler." ifadelerini kullandı.

Maltepe Sahil Yolu Küçükyalı mevkiinde Utku Karataş., kullandığı lüks otomobili ile önünde bekleyen Ş.A.'nın kullandığı otomobilin önüne geçmek istedi. Birbirine yol vermeyen iki sürücü, bu sırada tartışmaya girdi. Karataş., tartışmanın ardından hareket halindeki Ş.A.'nın kullandığı otomobilin aynasını kırdı. Otomobilinin içinde bebeği bulunan kadın sürücü Ş.A., görüntüleri sosyal medyada paylaşınca polis harekete geçti. Karataş, polisin yaptığı çalışmalar sonucu Üsküdar'da yakalanarak gözaltına alındı.

Arabada bebeği olan kadının aracına saldırdıktan sonra serbest kalan şahıs yaşananları anlattı: Küçük düşürüldüm

SERBEST BIRAKILDI

Polisteki ifadesinin ardından serbest bırakılan Utku Karataş., olayın nasıl yaşandığını anlattı. Karataş., Ş.A.'nın kendisine hakaret ettiğini ve aracına arkadan bilinçli olarak çarptığını iddia etti.

Arabada bebeği olan kadının aracına saldırdıktan sonra serbest kalan şahıs yaşananları anlattı: Küçük düşürüldüm

"GENCİZ, SÖYLEDİĞİ SÖZLER ZORUMA GİTTİ"

Utku Karataş., Ş.A.'nın gündeme gelmek için olayı kullandığını ileri sürerek, "Videodan önce hanımefendiye 'Yol verir misiniz' dedim. Çünkü yol hakkı benimdi, otopark çıkışında yaşandı. O da bana 'Şerefsizim ben, inat ettim önce ben geçeceğim' dedi. Hakaretlerde bulundu. O öyle dedikten sonra ben de 'Yol alırım, sıkıntı yok' dedim. Yanından geçtim, bir o ileri gitti bir ben. En son önüne geçtiğimde bilinçli olarak bana çarptı. Ardından ben camı açıp, 'Ne yapıyorsunuz, iyi misiniz' dedim. Kendisi bana küfretmeye devam etti. Ben de yanımda kız arkadaşım ve arkadaşlarım olduğu için kendimi küçük düşürülmüş hissettim. Genciz, zoruma gitti söylediği sözler. Bunun üzerine tutanak tutmak istedim. Bu sefer de hanımefendi bana 'O kadar zamanım yok' diyerek hakaretlerine devam etti. Ben de camı indirip aynasına vurdum. Sonuçta o da benim arabama bilinçli olarak zarar verdi. Zaten bilinçli olmasa canın sağ olsun diyecektim. Hanımefendi çocuğunu bahane ediyor ama ben kesinlikle çocuğu görmedim. Aracıma bilerek vururken, küfür ederken, hakaret ederken çocuğunu düşünmüyordu da ben aynaya vurunca kendini hazırlamış çocuk ağlıyor hala video çekiyor. Bu tamamen kendini gündeme getirme çabasıdır" dedi.

Arabada bebeği olan kadının aracına saldırdıktan sonra serbest kalan şahıs yaşananları anlattı: Küçük düşürüldüm

"BENİ ARKADAŞLARIMIN YANINDA KÜÇÜMSEDİ"

Yaşanan olaydan ötürü pişmanlık duyduğunu ancak küçük düştüğü için böyle tepki verdiğini ifade eden Utku Karataş., "Karakoldan aradılar, gittim teslim oldum. Orada ifademi verdim, o da ifade verdi. Orada da beni kocam kapıda bekliyor, görürsün sen çıkışta diye tehdit etti. İfadeden sonra ayrıldık karakoldan. İkimiz de birbirimizden şikayetçi olduk. Pişmanım olaydan dolayı, gerek yoktu. Ama beni arkadaşlarımın yanında küçümseyince ben de gençliğin de verdiği bir şeyle öyle yapma gereği duydum. Ben belki de onun evladı yaşındayım. Bana yanlış konuştu, küfretti" ifadelerini kullandı.

Arabada bebeği olan kadının aracına saldırdıktan sonra serbest kalan şahıs yaşananları anlattı: Küçük düşürüldüm
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Üsküdar, Hakaret, Maltepe, Karataş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arabada bebekli kadına saldırmıştı! Serbest kalan şahıs anlattı: Küçük düşürüldüm - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arabada bebekli kadına saldırmıştı! Serbest kalan şahıs anlattı: Küçük düşürüldüm - Son Dakika
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