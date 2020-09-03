Arabada bırakılan bebeğin ağlama sesini duyan vatandaşlar seferber oldu - Son Dakika

Arabada bırakılan bebeğin ağlama sesini duyan vatandaşlar seferber oldu
Anne babanın sorumsuzluğu pes dedirtti
NİĞDE - Niğde'de ailesinin arabada bırakarak hastaneye gittiği 1,5 yaşındaki Faruk Aydoğan'ı vatandaşlar kurtardı.
Olay, Merkez Aşağı Kayabaşı Mahallesi Niğde Ömer Halisdemir Hastanesi karşısında meydana geldi. Ailesi 1,5 yaşındaki çocukları Faruk Aydoğan'ı arabada bırakarak hastaneye gitti. Çevredeki vatandaşın araç içerisinde ağlayan çocuk sesini duyması üzerine yetkililere haber verildi. Yaklaşık 30 dakika araçta kalan çocuk çevredeki vatandaşların aracın camını zorlayarak açması sonucu kurtarıldı. Açılan camdan dışarı çıkarılan sırılsıklam terleyen çocuğa vatandaşlar su verdi, yüzünü yıkadı. Çocuğun yakını ise daha sonra gelerek çocuğu alarak hastaneye gitti.
Çocuğu araçta gören Umut Satı, "Eşimle benim hastanede randevumuz vardı. Geçerken araç içerisinde ağlama sesi duyduk. Polis ekiplerine haber verdik" dedi
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 13:11 - Kaynak: İHA
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