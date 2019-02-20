Son Dakika Haberleri: Arabada Cinsel Uyarıcı Hap Ele Geçirildi

Arabada Cinsel Uyarıcı Hap Ele Geçirildi

1 saat önce

Osmaniye İl jandarma ekiplerince yol denetimlerinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde bin 12 cinsel uyarıcı hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Arabada Cinsel Uyarıcı Hap Ele Geçirildi, System.String[]
Osmaniye İl jandarma ekiplerince yol denetimlerinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde bin 12 cinsel uyarıcı hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye Gaziantep karayolu üzerinde yaptıkları yol denetiminde, şüphe üzerinde durdukları otomobilde arama yaptı.

Yapılan aramada otomobilin farklı yerlerine gizlenmiş bin 12 cinsel uyarıcı hap ele geçirdi. Olayla ilgili otomobil sürücüsü ve otomobilde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:03 Kaynak: AA

Jandarma, Osmaniye, Güncel
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