Arabada Cinsel Uyarıcı Hap Ele Geçirildi

Osmaniye İl jandarma ekiplerince yol denetimlerinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde bin 12 cinsel uyarıcı hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye İl jandarma ekiplerince yol denetimlerinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde bin 12 cinsel uyarıcı hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye Gaziantep karayolu üzerinde yaptıkları yol denetiminde, şüphe üzerinde durdukları otomobilde arama yaptı.



Yapılan aramada otomobilin farklı yerlerine gizlenmiş bin 12 cinsel uyarıcı hap ele geçirdi. Olayla ilgili otomobil sürücüsü ve otomobilde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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