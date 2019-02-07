Son Dakika Haberleri: Arabada En Pahalı Abur Cuburları Yedik !!

Arabada En Pahalı Abur Cuburları Yedik !!

23 dakika önce

Bugün dr.aydınla en pahalı abur cuburları denedik vee bunu arabada yaptık arabada mukbang gibi oldu en pahalı dondurmadan en pahalı çikolataya wasabi cipsine kadar denedik toplamda ne kada tuttu ? Hepsi videoda bol eğlenceli videomuz karşınızda ahhah umarım beğenirsiniz HEPİNİZİ SEVİYORUM ÇOK ÇOK !!

Bugün dr.aydınla en pahalı abur cuburları denedik vee bunu arabada yaptık arabada mukbang gibi oldu en pahalı dondurmadan en pahalı çikolataya wasabi cipsine kadar denedik toplamda ne kada tuttu ? Hepsi videoda bol eğlenceli videomuz karşınızda ahhah umarım beğenirsiniz HEPİNİZİ SEVİYORUM ÇOK ÇOK !!

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:18 Kaynak: Youtube

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