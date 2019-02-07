Arabada En Pahalı Abur Cuburları Yedik !!

Bugün dr.aydınla en pahalı abur cuburları denedik vee bunu arabada yaptık arabada mukbang gibi oldu en pahalı dondurmadan en pahalı çikolataya wasabi cipsine kadar denedik toplamda ne kada tuttu ? Hepsi videoda bol eğlenceli videomuz karşınızda ahhah umarım beğenirsiniz HEPİNİZİ SEVİYORUM ÇOK ÇOK !!

Bugün dr.aydınla en pahalı abur cuburları denedik vee bunu arabada yaptık arabada mukbang gibi oldu en pahalı dondurmadan en pahalı çikolataya wasabi cipsine kadar denedik toplamda ne kada tuttu ? Hepsi videoda bol eğlenceli videomuz karşınızda ahhah umarım beğenirsiniz HEPİNİZİ SEVİYORUM ÇOK ÇOK !!

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