Arabada En Pahalı Abur Cuburları Yedik !!
23 dakika önce
Bugün dr.aydınla en pahalı abur cuburları denedik vee bunu arabada yaptık arabada mukbang gibi oldu en pahalı dondurmadan en pahalı çikolataya wasabi cipsine kadar denedik toplamda ne kada tuttu ? Hepsi videoda bol eğlenceli videomuz karşınızda ahhah umarım beğenirsiniz HEPİNİZİ SEVİYORUM ÇOK ÇOK !!
Bugün dr.aydınla en pahalı abur cuburları denedik vee bunu arabada yaptık arabada mukbang gibi oldu en pahalı dondurmadan en pahalı çikolataya wasabi cipsine kadar denedik toplamda ne kada tuttu ? Hepsi videoda bol eğlenceli videomuz karşınızda ahhah umarım beğenirsiniz HEPİNİZİ SEVİYORUM ÇOK ÇOK !!
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:18 Kaynak: Youtube
Katar Ortaklı BMC, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Otobüs Hediye Etti
Sinirlerine Hakim Olamayan Öğretmen, Kız Öğrencisine Şiddet Uyguladı
Abdullah Gül: İktidardakiler Popülizm Yaparsa Çok Tehlikeli Olur