Arabada eroin, ceplerinde esrar, evlerinde uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika
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Arabada eroin, ceplerinde esrar, evlerinde uyuşturucu hap çıktı

16.04.2022 11:35

Arabada eroin, ceplerinde esrar, evlerinde uyuşturucu hap çıktı Aksaray'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, şahısların araçlarında eroin, ceplerinde esrar ve evlerinde uyuşturucu hap ile esrar maddesi ele geçirildi.

Arabada eroin, ceplerinde esrar, evlerinde uyuşturucu hap çıktı

AKSARAY - Aksaray'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, şahısların araçlarında eroin, ceplerinde esrar ve evlerinde uyuşturucu hap ile esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyon, Aksaray'ın merkeze bağlı Yenikent Beldesinde bir araca yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, 2 şahsın uyuşturucu imal edip ticaretini yaptığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçerek şüphelilerin peşine düştü. Kimliği belirlenen R.K. ve İ.A. isimli şüphelileri teknik ve fiziksel olarak takibe alan jandarma ekipleri 3 gün boyunca yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulgularla operasyon için düğmeye bastı. Şahısların kullandığı otomobile yönelik gerçekleştirilen operasyonda araç belde yakınlarında seyir halinde iken durdurularak alınırken, 2 şüpheli de gözaltına alındı. Şahısların aracında yapılan aramada 150 gram eroin maddesi, üzerlerinde yapılan aramada ceplerinde kubar esrar maddesi ve kaldıkları evde yapılan aramada ise 16 adet uyuşturucu hap ile bir miktar kubar esrar ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, soruşturma devam ediyor.

Arabada eroin, ceplerinde esrar, evlerinde uyuşturucu hap çıktı
Arabada eroin, ceplerinde esrar, evlerinde uyuşturucu hap çıktı
Arabada eroin, ceplerinde esrar, evlerinde uyuşturucu hap çıktı
Arabada eroin, ceplerinde esrar, evlerinde uyuşturucu hap çıktı
Arabada eroin, ceplerinde esrar, evlerinde uyuşturucu hap çıktı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arabada eroin, ceplerinde esrar, evlerinde uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika


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