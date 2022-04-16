Arabada silahla oynarken arkadaşını vurdu - Son Dakika
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Arabada silahla oynarken arkadaşını vurdu

16.04.2022 11:44
Arabada silahla oynarken arkadaşını vurdu

Küçükçekmece'de 4 kişiden biri, araba içinde silahla oynadığı sırada arkadaşını vurdu.

Küçükçekmece'de 4 kişiden biri, araba içinde silahla oynadığı sırada arkadaşını vurdu. Sırtından aldığı mermi ile yaralanan gencin hastanede tedavisi devam ederken, gözaltına alınan iki kişi serbest bırakıldı.

Olay, Perşembe sabahı saat 05.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre aynı araç içerisinde bulunan 4 arkadaş Mert U. (27), M.U., U.U. ve M.İ. seyahat ettikleri sırada, M.U, ve UU, yanlarında ruhsatsız tabancayla oynamaya başladı. Bu sırada patlayan tabancadan çıkan mermi Mert U.'nun sırtına isabet etti.

Ağır yaralanan Uygun, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Diğer arkadaşları ise olay yerinden ayrıldı. Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada olayın yaşandığı sırada arabada olan M.U., U.U. ve M.İ. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Daha sonra şüphelilerden M.U, ile U.U, isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, sorgularında olay gecesi araçta ilerledikleri esnada arka koltukta oturan M.İ. isimli şahsın yanında ruhsatsız otomatik tabanca olduğunu ve tabancayla oynadığı esnada önde oturan M.U. isimli şahsı yaraladıklarını söyledi.

Araçta yapılan aramada 4 tane kovan ele geçirildiği ve ayrıca fişeklerin araç içerisine saplandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan M.U. ve U.U. isimli şahıslar emniyetteki sorgularının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Ruhsatsız silah taşıyan M.İ. isimli şüphelinin yakalanma çalışmaları ise sürüyor.

Hastanede tedavisi devam eden Mert U.'nun ise hayati tehlikesinin olmadığı, ancak felç kalma riskinin olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - İSTANBUL

Arabada silahla oynarken arkadaşını vurdu
Arabada silahla oynarken arkadaşını vurdu
Arabada silahla oynarken arkadaşını vurdu

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Ruhsatsız Silah, Küçükçekmece, Tragger, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arabada silahla oynarken arkadaşını vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arabada silahla oynarken arkadaşını vurdu - Son Dakika
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