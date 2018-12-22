Arabada Sinema Keyfi

İnciraltı'nda kurulan dev perdede Yılmaz Erdoğan imzalı "Kelebeğin Rüyası" filmi gösterildi. Filmin sesi, kapalı devre radyo sistemi ile arabalarda rahatlıkla dinlenebilirken, izleyicilere patlamış mısır, gazoz ve salep de ikram edildi. Arabadan inmeden sinema keyfi yaşayan İzmirliler, keyifli bir akşam geçirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1950'li yıllarda Amerika'da ortaya çıkan ve sonrasında tüm dünyada yaygınlaşan Arabalı Sinema (Drive-in Movie) etkinliğini "yılın en uzun gecesi" olan 21 Aralık'ta İzmirlilerle birlikte gerçekleştirdi. Sinemaseverler, arabalarından inmeden sinema keyfi yaşadı.120 otomobille sınırlı olan etkinliğe ilgi büyük oldu.

İnciraltı Demokrasi Meydanı'nda kurulan dev perdede, Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği "Kelebeğin Rüyası" adlı film gösterildi. Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat'ın paylaştığı, II. Dünya Savaşı döneminde Zonguldak'ta yaşayan genç şairler Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu'nun hayat hikayesini anlatan filmin gösterimi saat 21.00'de başladı. Filmin sesi, kapalı devre radyo sistemi ile dışarıya ses verilmeden arabalarda rahatlıkla dinlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, otomobilleri i&cced il;erisinde yıldızlar altında film izleme keyfini yaşayanlara patlamış mısır, gazoz ve salep de ikram etti.