Son Dakika Haberleri: Arabada Uyuşturucu Satışı Yaparken Suçüstü Yakalandı

Arabada Uyuşturucu Satışı Yaparken Suçüstü Yakalandı

1 saat önce

Gaziantep'te arabada uyuşturucu satışı yapan bir şahıs suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Arabada Uyuşturucu Satışı Yaparken Suçüstü Yakalandı, System.String[]
Gaziantep'te arabada uyuşturucu satışı yapan bir şahıs suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'in Güneş mahallesinde araba içerisinde uyuşturucu satışı yapan E.B isimli şahsı suçüstü yakalayarak, gözaltına alındı. Ekipler, şahsın üzerinde ve araba içinde yaptıkları inceleme sonucu 796 adet captagon uyuşturucu hap, 1 adet tabanca, bir adet şarjör, 7 adet fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 240 TL para ele geçirdi.

Şüpheli E.B yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 12:30 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Şahinbey, Gaziantep, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Taksi Durağındaki Yolcu Kavgası Kanlı Bitti! Yaralılar Var Arka Sokaklar 510. Yeni Bölüm Fragmanı Nefes Kesti! Evinde Ölü Bulunan Kadının Katili 14 Yıl Sonra Yakalandı Mucize Kurtuluş! Traktörün Altından 36 Saat Sonra Kurtarıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 14:01:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arabada Uyuşturucu Satışı Yaparken Suçüstü Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]