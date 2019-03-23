Arabada Uyuşturucu Satışı Yaparken Suçüstü Yakalandı
1 saat önce
Gaziantep'te arabada uyuşturucu satışı yapan bir şahıs suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Gaziantep
'te arabada uyuşturucu satışı yapan bir şahıs suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şahinbey
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Gaziantep'in Güneş mahallesinde araba içerisinde uyuşturucu satışı yapan E.B isimli şahsı suçüstü yakalayarak, gözaltına alındı. Ekipler, şahsın üzerinde ve araba içinde yaptıkları inceleme sonucu 796 adet captagon uyuşturucu hap, 1 adet tabanca, bir adet şarjör, 7 adet fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 240 TL para ele geçirdi.
Şüpheli E.B yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 12:30 Kaynak: İHA
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