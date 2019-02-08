Son Dakika Haberleri: Arabadan Elini Son Çeken Kazanır ?!

Arabadan Elini Son Çeken Kazanır ?!

1 saat önce

Ben Enes Batur, Arabadan elini son çeken kazanır ' Bütün eller spor araba lamborghini ye herkes elini koydu en son elini çeken arabaya dokunarak bir gün geçirme videosu elini en son kim çekti ve kazandı ', güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.

Ben Enes Batur, Arabadan elini son çeken kazanır ' Bütün eller spor araba lamborghini ye herkes elini koydu en son elini çeken arabaya dokunarak bir gün geçirme videosu elini en son kim çekti ve kazandı ', güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 07:09 Kaynak: Youtube

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