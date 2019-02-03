Son Dakika Haberleri: Arabadan Kobra Zehri, Evden Esrar Çıktı

Arabadan Kobra Zehri, Evden Esrar Çıktı

1 saat önce

İstanbul'da bulunduğu araçtan 51 cam tüp içerisinde kobra zehri çıkan şahsın Tekirdağ'daki evinde ise 1 kilo 90 gram esrar ele geçirildi.

Arabadan Kobra Zehri, Evden Esrar Çıktı, System.String[]
İstanbul'da bulunduğu araçtan 51 cam tüp içerisinde kobra zehri çıkan şahsın Tekirdağ'daki evinde ise 1 kilo 90 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da polis ekiplerince durdurulan şüpheli bir araçta yapılan aramada 51 adet cam tüp içerisinde kobra yılan zehri bulundu. Bunun üzerine aracın içerisinde bulunan Fehim S., Yakup A., Gökhan İ. ve Ahmet Ç. gözaltına alındı. Durumun Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesi ile polis ekiplerince Fehim S. isimli şahsın Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki evinde yapılan aramada da 2 adet hassas terazi ve 1 kilo 90 gram esrar ele geçirildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:41 Kaynak: İHA

Polis, Tekirdağ, İstanbul, 3. Sayfa
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