Arabalar karıştı: İlginç olay polisleri bile şaşkına çevirdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Arabalar karıştı: İlginç olay polisleri bile şaşkına çevirdi - Son Dakika

Arabalar karıştı: İlginç olay polisleri bile şaşkına çevirdi

6 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde bir gencin arabaları karıştırdığı ilginç olay polisleri bile şaşkına çevirdi.

Arabalar karıştı: İlginç olay polisleri bile şaşkına çevirdi, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde bir gencin arabaları karıştırdığı ilginç olay polisleri bile şaşkına çevirdi.


Edinilen bilgiye göre, Cemalettin Ç. (72) saat 09.00 sıralarında 55 JB 249 plakalı otomobilini Çilhane Mahallesi Elmaz Yıldız Sokak'ta park etti. İşlerini bitirip arabasını park ettiği yere gelen Cemalettin Ç., otomobilinin yerinde olmadığını fark etti, polisi arayarak arabasının çalındığını söyledi. İhbar üzerine çalışmalarını sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri aracı 500 metre ileride bir binanın önünde park halinde buldu. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler park halindeki aracı bulunduğu yerden alan üniversite öğrencisi Enes T. olduğunu tespit etti.


Gerçek ortaya çıktı


Enes T.'ye ulaşan polis ekipleri gencin ifadesini dinleyince hırsızlık vakası olmayan olayın şaşkınlığını yaşadı. Babasının Çilhane Mahallesi Enes Yıldız Sokak'ta bulunan Yıldız Cami'nin imamı olduğunu söyleyen Enes T., caminin önünde yola çıkmış vaziyette gördüğü arabanın kendi arabaları olduğunu zannederek arabayı evin önüne çekmek istediğini belirtti. Kumanda çalışmayınca anahtarla kapıyı açan Enes T. kontak anahtarını takıp arabayı çalıştırarak evlerinin önüne çektiğini kaydetti. Polis ekipleri Enes T.'nin babası Murat T.'yi arayarak arabasını getirmesini istedi. Ekipler, burada aynı marka ve model olan Murat T.'ye ait 55 RL 544 plakalı otomobilin anahtarı ile Cemalettin Ç.'ye ait otomobilin kapısının çok rahat açıldığı ve çalıştırdığını tespit etti. Yanlışlığın anlaşılması üzere Cemalettin Ç. şikayetçi olmadı. - SAMSUN

Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:49 Kaynak: İHA
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