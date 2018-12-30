Arabaların Arasında Atletle Geri Geri Koştu
19 dakika önce
Hatay'da çıkardığı ambulans sesiyle ünlenen "Ambulans Ali" lakaplı Ali Bozoğlan, soğuk havada atletle ve şortla geri geri koşarken görüntülendi.
Hatay
'da çıkardığı ambulans sesiyle ünlenen "Ambulans Ali" lakaplı Ali Bozoğlan, soğuk havada atletle ve şortla geri geri koşarken görüntülendi. Merkez
ilçe Antakya Uğur Mumcu
Caddesi'nde soğuk havaya aldırmadan arabaların arasında atletle ve şortla geri geri koşan 48 yaşındaki Ambulans Ali lakaplı Ali Bozoğlan görenleri şaşırttı. Amatör kameralara yakalanan Ambulans Ali, daha öncesinde de Antakya kent merkezinde atletle Uzak Doğu
sanatını denemesi, metrelerce yükseklikten Asi Nehri'ne atlaması ve çıkardığı ambulans sesiyle tanınıyor. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:46 Kaynak: İHA
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