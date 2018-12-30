Son Dakika Haberleri: Arabaların Arasında Atletle Geri Geri Koştu

Arabaların Arasında Atletle Geri Geri Koştu

19 dakika önce

Hatay'da çıkardığı ambulans sesiyle ünlenen "Ambulans Ali" lakaplı Ali Bozoğlan, soğuk havada atletle ve şortla geri geri koşarken görüntülendi.

Arabaların Arasında Atletle Geri Geri Koştu, System.String[]
Hatay'da çıkardığı ambulans sesiyle ünlenen "Ambulans Ali" lakaplı Ali Bozoğlan, soğuk havada atletle ve şortla geri geri koşarken görüntülendi.

Merkez ilçe Antakya Uğur Mumcu Caddesi'nde soğuk havaya aldırmadan arabaların arasında atletle ve şortla geri geri koşan 48 yaşındaki Ambulans Ali lakaplı Ali Bozoğlan görenleri şaşırttı. Amatör kameralara yakalanan Ambulans Ali, daha öncesinde de Antakya kent merkezinde atletle Uzak Doğu sanatını denemesi, metrelerce yükseklikten Asi Nehri'ne atlaması ve çıkardığı ambulans sesiyle tanınıyor. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:46 Kaynak: İHA

Merkez, Antakya, Hatay, Yaşam
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