Son Dakika Haberleri: Arabalı gemi Balıklı İskelesi'ne çarptı
Son Dakika 3. Sayfa Arabalı gemi Balıklı İskelesi'ne çarptı

Arabalı gemi Balıklı İskelesi'ne çarptı

1 saat önce

Erdek-Avşa ve Marmara Adaları arasında sefer yapan Gestaş Şirketi'ne ait gemi Paşaliman'ı Adasında Balıklı Mahallesi İskelesi'ne çarptı.

Arabalı gemi Balıklı İskelesi'ne çarptı, System.String[]

Erdek- Avşa ve Marmara Adaları arasında sefer yapan Gestaş Şirketi'ne ait gemi Paşaliman'ı Adasında Balıklı Mahallesi İskelesi'ne çarptı.


Dün akşam tarifeli seferini yapan saat 19.00'da Erdek'ten aldığı araç ve yolcularla hareket eden gemi Balıklı İskelesi'ne yaklaştığı sırada gemi motorlarının birinde sistem arızası meydana geldi. Gemi kaptanının durumu fark etmesiyle gemi içinde bulunan yolculara sık sık anons yapılarak yolcuların oturmaları istendi. Gemi Balıklı İskelesi'ne yanaşmaya devam ederken iskeleye çarptı, bu sırada yolcular arasında kısa süreli panik yaşandı. Çarpma esnasında geminin içinde bulunan araçların bazılarında maddi hasar meydana gelirken, yolculardan yaralanan olmadı.


İskeleye çarpan gemi araç ve yolcu indirdikten sonra Marmara ve Avşa adalarına gitmek üzere iskeleden ayrıldı. Geçtiğimiz yıl yine Gestaş Şirketine ait bir gemi Marmara İskelesi'ne çarpmıştı. - BALIKESİR

Marmara, Erdek, Avşa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:46 Kaynak: İHA
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