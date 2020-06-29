Arabalı sinema etkinliğinde sürpriz evlilik teklifi - Son Dakika

Arabalı sinema etkinliğinde sürpriz evlilik teklifi

Melikgazi Belediyesinin düzenlediği arabalı sinema etkinliğinde sürpriz evlilik teklifi yapıldı.

Melikgazi Belediyesinin düzenlediği arabalı sinema etkinliğinde sürpriz evlilik teklifi yapıldı.

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Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla uzun süredir evlerinden çıkamayan, sosyal ve sanatsal faaliyetlerden uzak kalanlar için Melikgazi Belediyesi arabalı sinema günleri düzenlemeye devam ediyor.

Etkinliğin üçüncü gününde arabalı seyircilere "7. Koğuştaki Mucize" filmi izletildi.

Etkinliğe katılan klasik otomobiller renkli görüntü oluşturdu.

Film öncesi herkes filmin başlamasını beklerken, Fatih Usta'nın hazırladığı sürprizle ekranda 'Benimle evlenir misin Merve' yazısı belirdi.

Etkinliğe katılan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, gençlerin nikahlarını kıyma sözü verdi.

Gençlere mutluluk dileyen Palancıoğlu, "Her şeyden önce yeni adım atacağınız bu evliliğin sağlık mutluluk ve huzur içinde devam etmesini temenni ediyorum. İnşallah nikahınızı da kıymak mutlu gününüze ortak olmak isteriz. Sağlıklı ve sevgi dolu geçireceğiniz güzel günler, mutluluklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Melikgazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 13:27 Kaynak: AA

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