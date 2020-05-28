"Arabalı sinema" etkinliğine yoğun ilgi - KONYA

Konya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde, uzun süredir evde kalmaya özen gösteren vatandaşlara moral vermek için düzenlenen "arabalı sinema" etkinliği yoğun ilgi gördü.

Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu otoparkında düzenlenen etkinlikte, Milli Halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatını konu alan, "Naim: Cep Herkülü" filmi, sinemalardan sonra ilk defa gösterime sunuldu.

Yaklaşık bin araçla katılımın sağlandığı etkinlikte, alana 3 dev ekran kurulurken ses, frekansla araç radyolarından verildi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın sürecinde çok sayıda program gerçekleştirdiklerini söyledi.

Toplu etkinlik organizasyonunun uzun süredir yapılamadığını aktaran Pekyatırmacı, şunları kaydetti:

"Sürecin biraz daha rahatlamasıyla birlikte ve hemşehrilerimizin de talepleri doğrultusunda böyle bir arabalı sinema etkinliğini düzenleme kararı aldık. Türkiye'de ilk defa bu büyüklükte bir etkinliği düzenliyoruz. Hakikaten evde kaldığımız bu süre zarfında insanlarımız ne kadar evde vakit geçirirlerse geçirsinler, dışarıda bir etkinliği özlemiş durumda. O yüzden böyle bir etkinliğe katılım sağlamaları önemliydi. Yaklaşık bin araçlık bir katılım söz konusu. Gelen bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum."