Arabalı yolcu feribotu arıza yaptı, yüzlerce yolcusu denizin ortasında mahsur kaldı - Son Dakika

Arabalı yolcu feribotu arıza yaptı, yüzlerce yolcusu denizin ortasında mahsur kaldı

Avşa-İstanbul arası sefer yapan şehirlerarası arabalı yolcu feribotu, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı arıza yaparak Marmara Denizi'nin ortasında mahsur kaldı.

Arabalı yolcu feribotu arıza yaptı, yüzlerce yolcusu denizin ortasında mahsur kaldı, System.String[]

Avşa- İstanbul arası sefer yapan şehirlerarası arabalı yolcu feribotu, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı arıza yaparak Marmara Denizi'nin ortasında mahsur kaldı. Yüzlerce yolcusuyla denizin ortasında kalan feribot, sahil güvenlik ekiplerinin römorkör teknesi yardımıyla Zeytinburnu sahiline yanaştırıldı.

Olay, gece saatlerinde Marmara Denizi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avşa'dan saat 16: 00'da hareket eden Yener C. isimli arabalı yolcu feribotu, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı arıza yaparak Marmara Denizi'nin ortasında yüzlerce yolcusuyla birlikte mahsur kaldı. Gemide bulunan mürettebat ve vatandaşların ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyet ekipleri gemiyi kıyıya yanaştırmak için çalışma başlattı. Normalde yaklaşık 6 saat süren sefer süresi neredeyse 10 saatlik yolculuk sonrasında iskeleye yanaştırıldı. Saatler sonra feribottan inen öfkeli vatandaşlar ise oluşan yoğunluktan dolayı ulaşım aracı bulmakta zorlanırken, duruma sert tepki gösterdi. Yolculardan kimileri ise geminin arıza yapmadığını ve gemi kaptanlarının alkol almasından dolayı seferin geciktiğini iddia etti. Geminin limana yanaşmasıyla ortaya çıkan görüntülerde ve vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde sosyal mesafe ve maske kullanımının da ihlal edildiği görüldü.

Gemi kaptanının alkollü olduğu iddia edildi

Gemide maske ve sosyal mesafenin hiçe sayıldığını söyleyen ve gemi kaptanının alkollü olduğunu iddia eden Reyhan Koçer, "Kaptan alkollüydü, gemide giderken de 3 bayanla birlikte oynaya oynaya bizi 3 saat geç bıraktı. Gelirken de bayanları almadan gitmem dedi. Gemide araç hariç 2 bin kişi vardı, neredeyse 5 bine yakın kişi vardı. Çoluk çocuk hep perişan ve yerlerdeydi. Böyle bir adaletsizlik olur mu? Paramızla rezil olduk. Böyle bir terbiyesizlik yok" dedi.

Gemiye binmeden önce hiçbir tedbir alınmadığını iddia eden Koçer,

"Ne ateşimiz ölçüldü ne biletimiz kontrol edildi. Sadece maske ile iş olmaz" diye konuştu. - İSTANBUL

Marmara Denizi, İstanbul, Avşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 05:13

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Arabalı yolcu feribotu arıza yaptı, yüzlerce yolcusu denizin ortasında mahsur kaldı - Son Dakika
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