Arabalı yolcu feribotu arıza yaptı, yüzlerce yolcusu denizin ortasında mahsur kaldı - Son Dakika

Hindistan'ın Mumbai kentinde etkili olan şiddetli yağışlar cadde ve sokakları göle çevirdi.

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokakları su bastı. Son 24 saat boyunca aralıksız devam eden yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde toprak kayması meydana gelmesi üzerine tren seferleri iptal edildi. Mumbai belediyesi, acil durum hizmetleri hariç tüm ofis ve işletmelerin kapatılması çağrısında bulundu. Ülkenin finans merkezi olan şehir, şiddetli yağışlar nedeniyle kırmızı alarma geçerken yağışların yarın da devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan, meteoroloji servisi Maharaştra eyaletinin kuzey bölgelerinde Çarşamba ve Perşembe günleri için şiddetli rüzgar uyarısında bulundu.

(Abid Mazhar/İHA)