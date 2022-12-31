Kaza yaptıktan sonra aracı alev topuna dönen sürücü, sinir krizi geçirdi! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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Kaza yaptıktan sonra aracı alev topuna dönen sürücü, sinir krizi geçirdi! O anlar kameralara yansıdı

31.12.2022 15:36

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kaza yaptıktan sonra alev alan otomobili hurdaya dönen vatandaş, o anlarda sinir krizi geçirerek, "Arabam yanıyor" diyerek feryat etti.

Şarkışla Sivas yolu Hanlı Kavşağında meydana gelen kazada K.T. idaresindeki 60 ACK 419 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak kavşakta durdu. Kazada sürücü ile yolcu İ.T. hafif şekilde yaralandı. Kısa bir süre sonra otomobilde yangın çıktı.

OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Yangının büyüdüğünü görenler durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Yangına ilk müdahaleyi ise itfaiye gelene kadar vatandaşlar yaptı. Kısa bir süre sora alev topuna dönen otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

"ARABAM YANIYOR" DİYEREK FERYAT ETTİ

Kazada hafif yaralanan sürücü aracının yandığını yaşlı gözlerle izledi. "Arabam yanıyor" diyerek feryat eden sürücünün o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İşte o anlara ilişkin kareler;

'Arabam yanıyor' diyerek feryat etti
'Arabam yanıyor' diyerek feryat etti
'Arabam yanıyor' diyerek feryat etti
'Arabam yanıyor' diyerek feryat etti
'Arabam yanıyor' diyerek feryat etti
Kaynak: İHA
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3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaza yaptıktan sonra aracı alev topuna dönen sürücü, sinir krizi geçirdi! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaza yaptıktan sonra aracı alev topuna dönen sürücü, sinir krizi geçirdi! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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