Son Dakika Haberleri: Arabamın 6. Vitesi projesi
Son Dakika Güncel Arabamın 6. Vitesi projesi - Son Dakika

Arabamın 6. Vitesi projesi

7 saat önce

Ankara'da lise öğrencileri Arabamın 6. Vitesi projeyle Techankara Proje Pazarı 2019 Türkiye finallerinde yarışmaya hak kazandı.

Arabamın 6. Vitesi projesi, System.String[]

Ankara'da lise öğrencileri Arabamın 6. Vitesi projeyle Techankara Proje Pazarı 2019 Türkiye finallerinde yarışmaya hak kazandı.

Meliha- Hasan Ali Bostan Çubuk Fen Lisesi öğrencileri tarafından geliştirilen proje, 641 projenin değerlendirildiği elemede 100 proje arasına girdi.

Proje, 18 Kasım 2019 Pazartesi Ankara ATO Congresium'da bilimseverlerle ve yatırımcılarla buluşacak.

Proje koordinatörü Bünyamin Aktaş'ın rehberliğinde, öğrencilerden Furkan Sipahi, Enes Çelik, A.Furkan Aktaş ve Taha Cafer Aktaş tarafından hazırlanan proje büyük ilgi görüyor.

Hasan Ali, Türkiye, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 06:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tampon bölgede kalan DEAŞ'lı terörist için ABD ile görüşmeler sürüyor
İsrail'de çarpıcı Türkiye anketi: Katılımcıların yüzde 53'ü Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesini istiyor BDDK'nın bazı yetkilerini Merkez Bankası'na devreden kanun teklifi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Washington'a indi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 02:30:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arabamın 6. Vitesi projesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]