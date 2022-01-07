Araban'a yeni cami için temel atma töreni - Son Dakika

Araban ilçesine yapılacak yeni caminin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Sad Bin Ebu Vakkas Hazretleri'nin adının verildiği caminin temeli, Ziyaret Mahallesinde dualarla atıldı.

Mahalle Muhtarı Sıddık Turan, gazetecilere, eskiyen binası nedeniyle kullanılamaz halde olan caminin yenilenmesi için mahalle sakinleri tarafından imece usulüyle harekete geçtiklerini söyledi.

Bu amaçla Ziyaret Mahallesi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği kurduklarını aktaran Turan, muhtarlık ve dernek yönetiminin girişimleri sonucunda 120 metrekare arsa üzerine tek minareli ve tek tatlı olarak cami yapılması için harekete geçtiklerini kaydetti.

Dernek başkanı Celal Turan ise en kısa sürede herkesin desteğiyle camiyi tamamlamayı hedeflediklerini vurguladı.