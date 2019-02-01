Araban'a Yeni Sağlık Merkezi
2 saat önce
Gaziantep'in Araban ilçesinde yaptırılan yeni sağlık merkezi binası hizmete sunuldu.
Gaziantep
'in Araban
ilçesinde yaptırılan yeni sağlık merkezi binası hizmete sunuldu.
Alınan bilgiye göre, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan
'ın girişimleri sonucu Mehmet Gökçek
Mahallesi'nde bulunan atıl durumdaki eski sağlık ocağı binası yıkılarak yerine sağlık merkezi yaptırıldı.
Yeni binada aile sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezi ve 112 Acil Servis
birimi hizmet vermeye başladı. Milletvekili Erdoğan
, yaptığı açıklamada, vatandaşların artık daha rahat bir ortamda sağlık hizmeti alacaklarını belirtti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:35 Kaynak: AA
İş Adamı Babasına Bombalı Paket Gönderen Oğlun Hapis Cezası Onandı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Açıklaması: Gelin Bana Bildirin
2018 Yılında Dünyanın En Çok Altın Alan Ülkeleri Rusya ve Türkiye Oldu
Acılı Baba, Bebeğinin Cenazesini Adli Tıp'a Kucağında Taşıdı