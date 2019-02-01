Son Dakika Haberleri: Araban'a Yeni Sağlık Merkezi

Araban'a Yeni Sağlık Merkezi

2 saat önce

Gaziantep'in Araban ilçesinde yaptırılan yeni sağlık merkezi binası hizmete sunuldu.

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Gaziantep'in Araban ilçesinde yaptırılan yeni sağlık merkezi binası hizmete sunuldu.

Alınan bilgiye göre, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın girişimleri sonucu Mehmet Gökçek Mahallesi'nde bulunan atıl durumdaki eski sağlık ocağı binası yıkılarak yerine sağlık merkezi yaptırıldı.

Yeni binada aile sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezi ve 112 Acil Servis birimi hizmet vermeye başladı.

Milletvekili Erdoğan, yaptığı açıklamada, vatandaşların artık daha rahat bir ortamda sağlık hizmeti alacaklarını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:35 Kaynak: AA

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