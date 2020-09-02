Araban Belediye Başkanı Doğru, Ankara temaslarını değerlendirdi - Son Dakika

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Ankara'daki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme fırsatı bulduklarını belirtti.

Doğru, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'ye yeni katılan 31 belediye başkanı ile görüştüğünü anımsatarak, kendisinin de o görüşmede yer aldığını ifade etti.

Görüşmede Araban'la ilgili bilgiler sunduğunu aktaran Doğru, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın destekleriyle Araban Belediyesi olarak ilçemizin gelişimi için hazırladığımız projelerimizin hız kazanacağı inancındayım." değerlendirmesinde bulundu.