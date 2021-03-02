Araban Belediye Başkanı Doğru'dan yeni normalleşme sürecinde esnafa "hayırlı olsun" açıklaması - Son Dakika

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, normalleşme sürecinin esnafa hayırlı olmasını diledi.

Belediye Başkanı Hasan Doğru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte iş yerlerini açan esnafı kutladı.

Başkan Doğru, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kademeli normalleşme kararları esnafımızı memnun etti. Yeni kararlar Arabanlı esnafa nefes aldıracak. Yeni süreç Arabanlı esnafımıza hayırlı olsun. Bütün esnafımıza hayırlı, bereketli bol kazançlı günler dilerim."