Son Dakika Haberleri: Araban Belediye Başkanı Doğru Mazbatasını Aldı

Araban Belediye Başkanı Doğru Mazbatasını Aldı

1 saat önce

Araban Belediye Başkanlığına seçilen Hasan Doğru, mazbatasını aldı.

Araban Belediye Başkanı Doğru Mazbatasını Aldı, System.String[]
Araban Belediye Başkanlığına seçilen Hasan Doğru, mazbatasını aldı.

İlçe Seçim Kuruluna gelen Doğru, Seçim Kurulu Başkanı Hakim Anıl Seçilmiş'ten mazbatasını aldı.

Doğru, belediye girişinde çalışanlar tarafından çiçekle karşılandı.

Mazbata törenine CHP Gaziantep İl Başkanı Lütfü Demir ve İlçe Başkanı Mustafa Kayacı ile il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:23 Kaynak: AA

Hasan Doğru, Araban, Güncel
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