Araban Belediye Başkanı Doğru Mazbatasını Aldı
1 saat önce
Araban Belediye Başkanlığına seçilen Hasan Doğru, mazbatasını aldı.
Araban
Belediye Başkanlığına seçilen Hasan Doğru
, mazbatasını aldı.
İlçe Seçim Kuruluna gelen Doğru, Seçim Kurulu Başkanı Hakim Anıl Seçilmiş'ten mazbatasını aldı.
Doğru, belediye girişinde çalışanlar tarafından çiçekle karşılandı.
Mazbata törenine CHP Gaziantep
İl Başkanı Lütfü Demir
ve İlçe Başkanı Mustafa Kayacı
ile il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:23 Kaynak: AA
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