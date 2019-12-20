Araban Belediye Başkanı Doğru muhtarları dinledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Araban Belediye Başkanı Doğru muhtarları dinledi - Son Dakika

Araban Belediye Başkanı Doğru muhtarları dinledi

6 saat önce

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, muhtarlarla bir araya gelerek sorunları dinledi.

Araban Belediye Başkanı Doğru muhtarları dinledi, System.String[]

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, muhtarlarla bir araya gelerek sorunları dinledi.

Doğru, ilçeye bağlı merkez ve kırsal mahallelerin muhtarları ile istişare toplantısı düzenledi.

Araban Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Doğru, muhtarların mahallelerindeki içme suyu, kanalizasyon, kilitli parke taşı, elektrik, sosyal tesis ve arazi yolları gibi eksiklerini belediyeye bildirmelerini istedi.

Doğru, ileriki günlerde mahalle gezilerine başlayacaklarını belirterek, "Mahalle gezilerimize siz muhtarlarımız ile birlikte mahalle sakinlerimizin de katılmalarını, onların da talep ve önerilerini dinlemeyi istiyorum." dedi.

Hasan Doğru, Araban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:42 Kaynak: AA
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