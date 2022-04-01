Araban Belediye Başkanı Doğru, pazar esnafını ziyaret etti - Son Dakika
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Araban Belediye Başkanı Doğru, pazar esnafını ziyaret etti

01.04.2022 10:51
Araban Belediye Başkanı Doğru, pazar esnafını ziyaret etti

Gaziantep'in Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, yapımı tamamlanan kapalı semt pazarını ziyaret ederek pazarcı esnafıyla görüştü.

Gaziantep'in Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, yapımı tamamlanan kapalı semt pazarını ziyaret ederek pazarcı esnafıyla görüştü.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'nun girişimleri ve Şahinbey Belediyesinin destekleriyle yapımı tamamlanan kapalı semt pazarı hizmete girdi. Başkan Doğru, pazarı ziyaret ederek, vatandaşlar ve esnafla görüştü.

Doğru, pazarın hayırlı olmasını dileyerek, "Hemşehrilerimiz artık daha hijyenik koşullarda alışverişlerini yapabilecekler, pazarcı esnafımız geçmiş yıllarda sokakta kurtulduğu tezgahlarla oluşturdukları pazar yerinde vatandaşlarımız toz, toprak ve çamur içinde alışveriş yapıyorlardı. Bugün hizmete giren modern pazaryerimizde incelemelerde bulunduk. Çünkü ilk günlerde belli başlı eksiklikler, aksaklıklar olabilir. Olası aksaklıkları tespit edip en kısa sürede Araban Belediyesince giderilerek, pazaryerimizin eksiksiz hizmet verebilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Araban Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Karakuş ise kapalı pazar yerinin hayırlı olmasını dileyerek, çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Doğru'ya teşekkür etti.

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Hasan Doğru, Gaziantep, alışveriş, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Araban Belediye Başkanı Doğru, pazar esnafını ziyaret etti - Son Dakika


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