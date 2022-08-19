Araban Kaymakamı Sevgili'ye veda - Son Dakika
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Araban Kaymakamı Sevgili'ye veda

19.08.2022 21:23
Araban Kaymakamı Sevgili'ye veda

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Edirne İpsala Kaymakamlığına atanan Ömer Sevgili için veda programı düzenledi.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Edirne İpsala Kaymakamlığına atanan Ömer Sevgili için veda programı düzenledi.

Karapınar Su Gözü Piknik Alanında düzenlenen organizasyona, Kaymakam Sevgili, Cumhuriyet Başsavcısı Kadirhan Uzun, Yavuzeli Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu ile kurum yetkilileri ve siyasi parti temsilcileriyle diğer ilgililer katıldı.

Başkanı Doğru, yaptığı konuşmada, Sevgili'yi hüzünlü bir şekilde uğurladıklarını belirterek, "Birlikte görev yaptığımız süre boyunca tam bir uyum içinde çalıştık. İlçemize hizmet için proje çalışmaları sağlayan Kaymakamımıza, yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Kaymakam Sevgili ise Araban'ın güzel hizmetler hak ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"1 yıllık görev sürem içerisinde, şuna eminim ki hiçbir Allah'ın kulunun kalbini kırmadım, kırdıysam özür dilerim. Belediye Başkanımız kıymetlidir, kamunun temsilcisidir, yerelin temsilcisidir, yerelin başkanıdır. Kendisinden çok memnunum. Ben daha önce başka belediye başkanlarıyla da çalıştım. Allah uzun ömür versin, onlar da çok kıymetliydi ama Hasan Başkan gibisi yoktu."

Gecede Belediye Başkanı Doğru, Kaymakam Sevgili'ye plaket takdim etti.???????

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Araban Kaymakamı Sevgili'ye veda - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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