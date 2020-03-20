Araban Belediyesi, dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Araban Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Hasan Doğru'nun talimatı ile belediye bünyesinde kurulan ve her ekipte bir kişinin dezenfekte ilaçlaması yaptığı 5 özel ekip, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde sağlık ocakları ve camileri ilaçladı.

Başkan Hasan Doğru, gazetecilere yaptığı açıklamada, ileriki günlerde de ilçe merkezi ve kırsal mahallerdeki iş yerleri ve ikametlerde dezenfekte çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, "Tüm kamu kurumlarının hizmet binaları, belediye hizmet binası, halkın yoğun olarak kullandığı parklar, hastane ve sağlık ocakları, kütüphane, 112 Acil İstasyonu, camiler, sosyal tesisler, spor salonları, halı sahalar, dolmuş durağı ve toplu taşımacılık yapan dolmuşlar, cadde ve sokaklar, rögarlar, çöp konteynerleri ve çevresinde dezenfektan ilaçları ile dezenfekte çalışmaları yaptık. Bugün de ilçemize bağlı kırsal mahallelerimizde vatandaşlarımıza sağlık hizmeti veren sağlık ocakları, sağlık evleri ve camilerde dezenfekte çalışmalarımızı tamamladık." dedi.