Araban Belediyesinden esnafa bayram denetimi - Son Dakika

Araban Belediye Başkan Vekili Sait Pekmezci, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala zabıta ekipleriyle esnaf denetimi yaptı.

Pekmezci, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatlı ve pasta üretimi yapan pastane esnafı, temel gıda maddesi satışı yapan market, bakkal ve manavlarda vergi levhası ve ruhsatları kontrol ettiklerini, imalathanelerin temizliği üzerinde durduklarını ifade etti.

Evrakları eksik ve hijyenden yoksun iş yerlerinde sağlıksız ürün satışına kesinlikle müsaade etmediklerini belirten Pekmezci, "Arabanlı hemşehrilerimizden koronavirüs salgınından korunmak ve vatandaşlarımızın sağlıklı kalmaları için bu bayramı evlerinde geçirmelerini, dışarıdan misafir kabul etmemelerini rica ediyoruz. Hemşehrilerimizin yayımlanan genelgelere uyarak sağlıklı bir bayram geçirmeleri için çalışıyoruz." dedi.

Pekmezci, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.