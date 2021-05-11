Araban Belediyesinden bayram denetimi - Son Dakika

Araban'da zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı nedeniyle denetim gerçekleştirdi.

Ramazan Bayramı öncesi ilçedeki pastanelerde ve tatlıcılarda hijyen, ruhsat ve gramaj denetimi yapan Araban Belediyesi'ne bağlı ekipler, vatandaşların sağlığı için rutin denetimlerin devam edeceği belirtti.

Belediye Başkanı Hasan Doğru, gazetecilere, denetimlerde işletmelerin kurallara uyup uymadıklarını kontrol ettiklerini ifade ederek, "Zabıta ekiplerimiz pastanelerde ve tatlıcılarda personelin kıyafet temizliğinden imalathanelerdeki hijyen koşullarına kadar titizlikle kontrollerini sürdürüyor. Sürdürülen bu denetimlerin tek amacı Arabanlı hemşehrilerimizin sağlıklı gıda tüketmesi." ifadelerini kullandı.