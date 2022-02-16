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Araban çiftçilerinin tohumluk buğdayları ücretsiz temizlenecek - Son Dakika

Araban çiftçilerinin tohumluk buğdayları ücretsiz temizlenecek

16.02.2022 11:14
Araban çiftçilerinin tohumluk buğdayları ücretsiz temizlenecek

Araban ilçesinde 27 yıldan beri atıl durumda bekleyen selektör makinesi imzalanan protokolle ücretsiz olarak yeniden çiftçilerin hizmetine açılacak.

Araban ilçesinde 27 yıldan beri atıl durumda bekleyen selektör makinesi imzalanan protokolle ücretsiz olarak yeniden çiftçilerin hizmetine açılacak.

Buğday tohumlarının temizlenmesi işlemi için çiftçilerin çevredeki ilçelere gitmelerini önlemek için atıl durumda olan selektör makinası ve binasının kullanımının çiftçilere ücretsiz verilmesi şartıyla, kullanım hakkı imzalanan protokolle Araban Ziraat Odasına verildi.

Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, imza törenindeki konuşmasında, protokolün çiftçilere hayırlı olmasını dileyerek, "Yıllardır atıl durumunda olan ve Araban Kaymakamlığında olan selektör makinesi, bakım ve onarımı yapılarak çiftçilerimize ücretsiz hizmet verilmesi kullanım hakkını verdik." dedi.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun da makinanın 27 yıl aradan sonra hizmete açılması nedeniyle Kaymakam Sevgili'ye teşekkürlerini belirtti.

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Buğday, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Araban çiftçilerinin tohumluk buğdayları ücretsiz temizlenecek - Son Dakika


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