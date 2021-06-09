Araban'da 220 dönüm buğday tarlası yandı - Son Dakika

Gaziantep'in Araban ilçesinde çıkan arazi yangınlarında 220 dönümlük buğday tarlası kül oldu.

Gaziantep'in Araban ilçesine bağlı Yolveren Mahallesi Tilki İni ile Ziyaret mevkiilerinde çiftçilere ait buğday ekili tarlalarda yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangına, itfaiye ekipleri ile vatandaşlar traktörleriyle müdahale etti. Araban Belediyesi'ne ait su tankları ve iş makineleri de yangını söndürmek için yoğun çaba harcadı. Tüm ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın sonrası çiftçilerin bir yıllık emeği olan toplam 220 dönüm buğday kül oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP