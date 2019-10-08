Araban'da 3 bin 401 öğrenciye ayakkabı
1 saat önce
Gaziantep'in Araban ilçesinde 3 bin 401 öğrencilere birer çift ayakkabı dağıtımı gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:31 Kaynak: İHA
Gaziantep'in Araban ilçesinde 3 bin 401 öğrencilere birer çift ayakkabı dağıtımı gerçekleştirildi.
Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, vakıf ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçe merkezi ve kırsalda tespit edilen toplam 3 bin 401 yardıma muhtaç ailenin çocuklarına ayakkabı dağıtıldı.
Ayakkabılar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki ilk, orta ve lise öğrencilerine teslim edildi - GAZİANTEP
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