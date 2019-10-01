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Araban'da 5'inci katın merdiven boşluğuna düşen çocuk öldü

40 dakika önce

Araban'da 5'inci katın merdiven boşluğuna düşen çocuk öldüGAZİANTEP -Gaziantep'in Araban ilçesinde, 7 katlı apartmanın 5'inci katının merdiven boşluğuna düşen 1,5 yaşındaki çocuk öldü.

Araban'da 5'inci katın merdiven boşluğuna düşen çocuk öldü

GAZİANTEP - Gaziantep'in Araban ilçesinde, 7 katlı apartmanın 5'inci katının merdiven boşluğuna düşen 1,5 yaşındaki çocuk öldü.

Gaziantep'in Araban ilçesi Targut Özal Mahallesi Pansiyon Sokak'ta bulunan 7 katlı apartmanın 5'inci katının merdiven boşluğunda oynayan 1,5 yaşındaki Muhammed Ali Cihan, dengesini kaybederek zemin kata çakıldı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı Araban Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Araban'da 5'inci katın merdiven boşluğuna düşen çocuk öldü

Gaziantep, Araban, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:11 Kaynak: İHA
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