Araban'da 571 ihtiyaç sahibine 92 bin 900 TL yardımı yapıldı - Son Dakika

Gaziantep'in Araban ilçesinde 571 ihtiyaç sahibine 92 bin 900 TL yardım yapıldı.



Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) toplantısı yapıldı. Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu'nun başkanlığında yapılan toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Ümit Işık ve mütevelli heyet üyeleri katıldı. Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantıda, yardım başvuruları ile ilgili dosyalar incelenirken, resmi kayıtlarda üzerine mal varlığı çıkan kişilere yardım yapılmaması konusunda herkesin dikkatli olması istendi.



Toplantı sonrasında Araban kaymakamlığı resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, ise toplantılarda 111 dosyanın ayrıntılı olarak incelendiği, 571 ihtiyaç sahibine 92 bin 900 TL yardımın yapıldığı belirtildi.



Açıklamada yardımların dağılımının ise, şöyle belirtildi:



"Gıda yardımı olarak 63 bin 700 TL, giyim yardımı olarak 7 bin 50 TL destek verildi. Ev eşyası yardımı olarak 13 bin 850 TL, sağlık yardımı olarak 3 bin 600 TL ve Barınma yardımı olarak da 5 bin 900 TL ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı."



Vatandaşlara yapılan uyarıda ise, "Araban Kaymakamlığı SYDV Başkanı Araban Kaymakam Abdulhamit Mutlu'nun teklifi üzerine mütevelli heyeti tarafından alınan karar ile Arabanlı vatandaşlarımızın bir konuda çok dikkatli olması gerekmektedir. Resmi kayıtlarda üzerinde çok sayıda hayvan, araç, gayrimenkul olanların kişi başı düşen geliri yüksek çıktığı için yardım yapılmamaktadır. Bazı vatandaşlarımız kayıtlarda ki mal varlığının olmadığı iddia etmektedir. Resmi olarak hayvan sayısını güncellemeyen, üzerinde başkasına ait araçları kayıtlı tutan vb. sıkıntılarla kişi başı geliri yüksek olan şahısların resmi kayıtlarıyla ilgili düzeltmeler yapmaları gerektiği önemle duyurulur" denildi.



Kaymakam Mutlu ise, kaymakamlık tarafından ihtiyaç sahiplerine yönelik başlatılan kupon uygulamasının olumlu ve güzel dönüşleri olduğunu ifade etti. - GAZİANTEP